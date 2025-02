Selenskyj nannte die Zahl der toten Militärangehörigen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Präsident sagte, dass „niemand genau weiß“, wie viele Ukrainer durch den Krieg ihr Leben verloren haben.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass mehr als 46 Tausend ukrainische Soldaten während des Krieges mit Russland ums Leben gekommen sind und zehntausende weitere vermisst werden oder in Gefangenschaft sind.

„Wir haben eine feste Zahl von Opfern – mehr als 46 Tausend tote Militärangehörige. Zehntausende weitere werden vermisst oder sind in Gefangenschaft. Und man weiß es nicht genau, denn die Vermissten können tot sein oder sich in Gefangenschaft befinden“, sagte Selenskyj in einem Interview mit NBC News.

Der Präsident wies auch darauf hin, dass etwa 19,5 Tausend ukrainische Kinder nach Russland deportiert worden sind.

„Und wir verstehen überhaupt nicht die Zahl von Tausenden, Zehntausenden von Zivilisten, die in den vorübergehend besetzten Gebieten gestorben sind“, fügte er hinzu.