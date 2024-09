Selenskyj reagierte auf die russischen Angriffe in der Region Kursk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Gegenangriffe der Russen in der Region Kursk verlaufen nach dem ukrainischen Plan, hat der Präsident klargestellt.

Die russischen Truppen haben in der Tat eine Gegenoffensive in der Region Kursk gestartet, wie es die ukrainische Armee erwartet hatte. Dies sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj während einer Pressekonferenz mit seinem litauischen Amtskollegen Gitanas Nauseda am Dienstag, den 12. September in Kiew.

„Die Russen haben eine Gegenoffensive gestartet. Alles läuft nach unserem, dem ukrainischen Plan“, erklärte er.

Selenskyj äußerte sich auch zu Informationen über die Anhäufung von Truppen und Ausrüstung in Weißrussland, nahe der ukrainischen Grenze.

„In Weißrussland ist die Anhäufung von Truppen und Ausrüstung sichtbar, wir sehen sie schon seit langem. Wir kontrollieren diesen Prozess“, fügte der Staatschef hinzu.