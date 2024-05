Selenskyj: Russland sammelt eine neue Gruppe 90 km vor Charkiw

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Russland zieht eine weitere Gruppe von Truppen in der Nähe der Grenze 90 Kilometer nordwestlich von Charkiw zusammen.

Dies erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache an die führenden Politiker der Welt, die am Sonntag, den 26. Mai in Charkiw aufgezeichnet wurde.

„Gerade jetzt, in diesen Tagen, verteidigen wir uns 60 Kilometer nordöstlich von diesem Ort gegen einen weiteren russischen Angriffsversuch. Russland bereitet sich auch auf einen Offensivversuch 90 Kilometer nordwestlich von hier vor – eine weitere Gruppe von Truppen sammelt sich nahe unserer Grenze“, sagte der Präsident.

Am Vorabend des Friedensgipfels, der am 15. Juni in der Schweiz beginnt, appellierte Selenskyj an die Staats- und Regierungschefs der Welt, einschließlich der Führer der Vereinigten Staaten und Chinas, eine führende Rolle bei der Herbeiführung von Frieden zu übernehmen und persönlich an dem Gipfel teilzunehmen. Er sagte, mehr als 80 Länder hätten ihre Teilnahme an dem Gipfel bestätigt.