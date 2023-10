Selenskyj rät, sich auf Angriffe auf den Energiesektor vorzubereiten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj stellt fest, dass die russischen Angriffe auf ukrainische Energieanlagen mit dem nahenden Winter zunehmen werden und fordert die lokalen Behörden, Energieunternehmen und Telekommunikationsbetreiber auf, sich darauf vorzubereiten.

„Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass es mehr russische Angriffe (wie am Sonntag in Cherson) geben wird, wenn der Winter naht. Mehr auf Erzeugungsanlagen, auf das Netz. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Wir haben die Luftverteidigung so weit wie möglich verstärkt, soweit es unter den gegebenen Bedingungen realistisch ist. Und wir vereinbaren mit unseren Partnern solche Verteidigungsschritte, die bisher noch nicht eingesetzt wurden“, sagte Selenskyj.

Nach Ansicht des Präsidenten wird viel von der Bereitschaft der lokalen Behörden, insbesondere in den Städten, von den Vorbereitungsarbeiten der Energieunternehmen und der Telekommunikationsbetreiber abhängen.

„Jeder muss seinen Teil der Schutzarbeit leisten, damit der russische Terror in diesem Winter die Ukraine nicht aufhält, und auch auf dem Schlachtfeld müssen wir in allen Bereichen so stabil und stark wie möglich sein“, betonte das Staatsoberhaupt.

Wir erinnern daran, dass der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal sagte, dass die Bereitschaft der Energie- und Versorgungsinfrastruktur für die Heizperiode sich 100% nähert.