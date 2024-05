Selenskyj hat sich mit Cameron getroffen: Was wurde besprochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am 2. Mai traf sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit dem britischen Außenminister David Cameron in Kiew.

Dies teilte der Pressedienst des Präsidenten mit.

Der Präsident dankte der britischen Regierung für das in der vergangenen Woche angekündigte größte Unterstützungspaket für die Verteidigung in Höhe von einer halben Milliarde Pfund.

„Die Bereitstellung dieses Pakets sowie die entscheidende Entscheidung der Vereinigten Staaten, uns zu helfen, ist für uns in diesem entscheidenden Moment von großer Bedeutung“, sagte er.

Selenskyj informierte Cameron über die Lage an der Front und betonte, wie wichtig es sei, dass die im Hilfspaket vorgesehenen Waffen so schnell wie möglich eintreffen. Dazu gehören vor allem gepanzerte Fahrzeuge, Munition und Raketen verschiedener Typen.

Die Staats- und Regierungschefs widmeten den Vorbereitungen für wichtige internationale Veranstaltungen, die in naher Zukunft stattfinden werden, besondere Aufmerksamkeit: dem Gipfel der Gruppe der Sieben in Italien, dem ersten Friedensgipfel in der Schweiz, dem Gipfel zur Terrorismusbekämpfung in Washington und dem vierten Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Großbritannien.

Am 2. Mai besuchte der britische Außenminister David Cameron Kiew und versprach der Ukraine drei Milliarden Pfund (3,74 Milliarden Dollar) jährlich und erklärte, die Ukraine habe das Recht, die von Großbritannien erhaltenen Waffen auf russischem Territorium einzusetzen.