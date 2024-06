Selenskyj sprach über die bilaterale Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj traf sich mit dem Präsidenten von Singapur Tharman Shanmugaratnam und erörterte die Aussichten für eine Vertiefung der bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Dies teilte der Pressedienst des Präsidialamtes mit.

Der ukrainische Präsident informierte seinen Amtskollegen über die Vorbereitungen des ersten Weltfriedensgipfels und betonte, wie wichtig die Vertretung aller Kontinente und die Teilnahme aller Länder ist, die das Völkerrecht achten und einen gerechten, umfassenden und dauerhaften Frieden anstreben.

„Das Staatsoberhaupt dankte Singapur für seine klare Haltung bei der Verurteilung der russischen Aggression, die Unterstützung des Sanktionsdrucks auf Russland und die Bereitstellung humanitärer Hilfe“, hieß es in der Erklärung.

Selenskyj betonte auch das Interesse der Ukraine, die Zusammenarbeit mit dem Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) auf eine neue Ebene zu heben.

Am 1. Juni traf der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Singapur ein, um an der Shangri-La-Dialog-Konferenz teilzunehmen, einer wichtigen Plattform für Sicherheitsfragen in der asiatisch-pazifischen Region.