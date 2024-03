Selenskyj tadelte die Partner für "politische Spiele"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine und die ganze Welt verstehen die internen politischen Spiele oder Streitigkeiten in den Partnerstaaten nicht und werden sie auch nicht vergessen, während friedliche Ukrainer wegen der russischen Aggression sterben. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft am Samstag, den 2. März.

Das Staatsoberhaupt sagte, dass heute den ganzen Tag über in Odessa die Rettungsaktion am Ort des Anschlags auf den russischen „Schahid“ fortgesetzt wurde. Russland begeht Terror mit dem Ziel, Leben zu zerstören und die Menschen einzuschüchtern.

„Die Welt weiß, was man gegen Terror tun kann. Die Welt verfügt über genügend Luftverteidigungssysteme, Abwehrsysteme gegen Shaheds und Raketen. Und die Verzögerung der Lieferung von Waffen für die Ukraine, Luftabwehr zum Schutz unseres Volkes führt leider zu solchen Verlusten, zu der Tatsache, dass die Liste der Kinder, deren Leben von Russland genommen wird, ständig wächst“, sagte Selenskyj.

Er betonte, dass die Ukraine „nicht um mehr gebeten hat als das, was zum Schutz des Lebens notwendig ist“.

„Und wenn ein Leben verloren geht und die Partner nur interne politische Spiele oder Streitigkeiten haben, die unsere Verteidigung einschränken, ist es unmöglich zu verstehen. Es ist unmöglich, das zu akzeptieren. Und es wird unmöglich sein, es zu vergessen – die Welt wird sich daran erinnern“, fasste der Präsident zusammen.