Selenskyj traf zu einem Besuch in Katar ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Katar hat sich aktiv an der Vorbereitung des Friedensgipfels beteiligt und sollte eine der Stimmen des Nahen Ostens auf dem Gipfel werden, sagte der Präsident.

Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj ist zu einem Besuch in Katar eingetroffen. Darüber berichtete er am Mittwoch, den 5. Juni in Telegram.

„Angekommen in Katar zu Verhandlungen mit meinem Freund, Seiner Hoheit Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani. Katar hilft der Ukraine bei der Rückgabe von durch Russland entführten Kindern. Wir werden über die Fortsetzung dieser Arbeit sprechen, sowohl im Rahmen der internationalen Koalition für die Rückkehr der ukrainischen Kinder als auch im Rahmen des Friedensgipfels, wo dies zu den Tagesordnungspunkten gehört“, schrieb das Staatsoberhaupt.

Selenskyj zufolge hat sich Katar aktiv an der Vorbereitung des Friedensgipfels beteiligt und sollte sich dort als eine der Stimmen des Nahen Ostens für die Rückkehr der Menschen in ihre Heimat sowie für die globale Nahrungsmittel-, Atom- und Energiesicherheit einsetzen.

„Wir werden auch mit seiner Hoheit dem Emir von Katar eine Reihe von bilateralen Wirtschafts- und Sicherheitsfragen besprechen“, fügte der Präsident hinzu.

Erinnern Sie sich, Selenskyj wird sich innerhalb kurzer Zeit zweimal mit dem amerikanischen Regierungschef Joe Biden treffen. Bereits am 6. Juni werden sie sich in Frankreich treffen, sowie nächste Woche in Italien während des G7-Gipfels vom 13. bis 15. Juni.

Zuvor hatte Selenskyj bereits eine Reihe wichtiger Besuche in europäischen und asiatischen Ländern abgestattet.