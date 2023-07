Selenskyj traf sich mit dem Präsidenten Südkoreas

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich mit dem südkoreanischen Präsidenten Yun Seok-yol getroffen, der zu einem historischen Besuch in unser Land kam. Darüber berichtete der ukrainische Staatschef am Samstag, den 15. Juli, auf Facebook.

„Heute in der Ukraine – der Präsident der Republik Korea Yoon Seok Yol und die First Lady Kim Kon Hee. Während dieses Besuchs – dem ersten in der Geschichte unserer Beziehungen – besprechen wir alles, was für ein normales und sicheres Leben der Menschen und für die internationale Ordnung auf der Grundlage von Regeln wichtig ist“, – schrieb Selenskyj.

Ihm zufolge wurden die Fragen der Rückkehr deportierter Erwachsener und Kinder in die Ukraine, die Umsetzung der Friedensformel und die Vorbereitung des Weltfriedensgipfels, die Lebensmittel- und Energiesicherheit sowie die wirtschaftliche Zusammenarbeit angesprochen.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam unseren Völkern und der globalen Position der Ukraine und der Republik Korea mehr Kraft verleihen werden“, – fügte der Präsident hinzu.

Bereits am Samstag wurde bekannt, dass der südkoreanische Präsident Yoon Seok Yol zu einem unangekündigten Besuch in der Ukraine eingetroffen ist. Er besuchte die Stadt Butscha in der Nähe von Kiew, wo er die Stätten der Kriegsverbrechen der russischen Aggressoren besichtigte.