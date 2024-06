Selenskyj traf sich mit Pentagon-Chef Austin und besprach den Verteidigungsbedarf der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj traf sich mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und besprach den Verteidigungsbedarf der Ukraine.

Dies gab das Staatsoberhaupt auf Telegram bekannt.

Das Treffen zwischen dem Pentagon-Chef und Selenskyj fand am Rande des asiatischen Sicherheitsgipfels Shangri-La Dialogue in Singapur statt.

„Wir haben die wichtigsten Themen besprochen: die Verteidigungsbedürfnisse unseres Landes, die Stärkung des ukrainischen Luftverteidigungssystems, die F-16-Koalition und die Vorbereitung eines bilateralen Sicherheitsabkommens“, sagte der Präsident in einer Erklärung.

Selenskyj erzählte Austin auch von den russischen Bemühungen, den ersten Weltfriedensgipfel zu stören. Der Staatschef betonte, dass die Teilnahme aller wichtigen Partner der Ukraine solche Versuche Russlands bedeutungslos machen würde.

Am 1. Juni traf der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Singapur ein, um an der Konferenz Shangri-La Dialogue teilzunehmen, einer wichtigen Plattform für Sicherheitsthemen in der asiatisch-pazifischen Region.