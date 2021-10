Selenskyj verlieh zwei Soldaten posthum den Titel "Held der Ukraine"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Dekrete unterzeichnet, mit denen zwei ukrainischen Soldaten posthum der Titel „Held der Ukraine“ verliehen wurde. Die entsprechenden Dokumente wurden am Donnerstag, den 14. Oktober, auf der Website des Staatsoberhauptes veröffentlicht.

Oberst Mykola Verhoglyad und der Soldat Rustam Khamraev wurden posthum mit dem Titel „Held der Ukraine“ und dem Orden des Goldenen Sterns ausgezeichnet.

Oberst Nikolai Verkhoglyad erhielt den Rang „für persönlichen Mut und Heldentum bei der Erfüllung von Kampf- und Sonderaufgaben sowie für die Treue zum militärischen Eid“.

Soldat Rustam Khamraev – „für persönlichen Mut und Heldentum bei der Verteidigung der staatlichen Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine“.

Nach Angaben von Ukrinform ist der Kommandeur des ukrainischen Friedenskontingents in der muslimischen Enklave Zhepa während des Bosnienkriegs, Mykola Verhohlyad, am 30. Mai an einer schweren Form von COVID-19 gestorben.

Rustam Khamraev starb am 17. Juni 2014 bei Kämpfen in dem Dorf Metalist in der Nähe von Luhansk.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Selenskyj heute den Verteidigern und Verteidigerinnen der Ukraine zum Feiertag gratuliert hat.

Im August unterzeichnete Selenskyj ein Gesetz, mit dem der fünfte Präsident, Petro Poroschenko, den Feiertag „Tag der Verteidiger der Ukraine“, der jährlich am 14. Oktober begangen wird, in „Tag der Verteidiger und Verteidiger der Ukraine“ umbenannte.