Präsident Wolodymyr Selenskyj ist davon überzeugt, dass Russland von der Welt eine Warnung vor einem Angriff auf das Entscheidungszentrum in Russland erhalten sollte, wenn Russland einen Atomschlag auf der Bankova-Straße durchführt.

Quelle: Selenskyj in einem Interview mit den kanadischen Fernsehsendern CTV und CBC

Direkte Rede: „Was den Einsatz von Atomwaffen angeht, werde ich ein Beispiel geben, mit Ausnahme des Atomkraftwerks (ZNPP – Anm. d. Red.). Jetzt sitzen wir da und hören ständig den Ruf, Russland solle das Entscheidungszentrum angreifen. Wie sollte die Welt darauf reagieren? Es spielt keine Rolle, ob die Ukraine an der Anti-Terror-Operation teilnimmt oder nicht. Dies ist in Europa der Fall. Niemand darf wie ein Terrorist erpresst werden.

Wenn die Botschaft lautet, dass es einen Angriff auf das Entscheidungszentrum geben wird, sollte die Welt wie folgt reagieren: „Wenn Sie in Bankova zuschlagen, werden Sie selbst, derjenige, der den Befehl zum Töten von Menschen gibt, ebenfalls getroffen. Wenn Sie das tun, dann wird es in einer Sekunde, unabhängig vom Ergebnis Ihres Streiks, einen Streik zur Entscheidungsfindung in Ihnen, in Ihrem Staat geben.“

Details: Selenskyj betonte, dass die Ukraine mit einem Nachbarn lebt, „der nichts anderes als Gewalt versteht.“

