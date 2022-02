Selenskyj zeigte Filmaufnahmen von einer Übung in der Nähe der Krim

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Heute, am 12. Februar, fanden in Kalanchak, Region Cherson, taktische und spezielle Übungen des Innenministeriums statt, die vom Präsidenten der Ukraine beobachtet wurden. Wladimir Selenskyj veröffentlichte ein Foto in seinem Telegram-Kanal.

Der Präsident rief die Ukrainer bei einem Briefing dazu auf, Ruhe zu bewahren.

„Wir haben vor niemandem Angst und geraten nicht in Panik. Wir führen Schulungen durch und halten die Situation unter Kontrolle. Alles wird Ukraine sein“, signierte Selenskyj das Foto.

Die Übung beinhaltete die Reaktion auf „illegale Überquerungen“ von Kontrollpunkten und die „Liquidierung“ von bewaffneten Gruppen…