Selenskyj zeigte die Folgen des Angriffs auf Konstantinowka

Zum jetzigen Zeitpunkt sind vier Tote bekannt. Mindestens 24 weitere Menschen sind verletzt worden.

Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte die Folgen des russischen Angriffs auf ein Einkaufszentrum in Konstantinowka in der Region Donezk. Vier Tote sind bekannt, sagte das Staatsoberhaupt am Freitag, den 9. August auf Facebook.

„Menschen sind unter den Trümmern. Die Rettungsaktion geht weiter und es wird alles getan, um die Menschen zu retten. Im Moment ist von vier Toten die Rede. Mein Beileid an die Familie und Freunde. Mindestens 24 Menschen sind verletzt“, schrieb der Präsident.

Selenskyj betonte, dass Russland für diesen Terror verantwortlich sein wird. „Wir werden alles tun, damit die Welt weiterhin an der Seite der Ukraine steht, unsere Verteidigung unterstützt und das Leben unseres Volkes rettet“, fügte der Staatschef hinzu.