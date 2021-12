Die Separatisten haben Maiorsk beschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden haben Separatisten im Donbass sechsmal das Feuer auf ukrainische Stellungen eröffnet, ohne dass es dabei Verletzte gab. Seit Beginn des heutigen Tages ist kein Beschuss mehr zu verzeichnen. Dies berichtete am Mittwoch, den 8. Dezember, das Pressezentrum des Joint Forces Operation Headquarters.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei einem der sechs Beschüsse Waffen eingesetzt wurden, die nach den Minsker Vereinbarungen verboten sind.

„Es gab keine Verluste bei den Vereinigten Streitkräften durch die Aktionen des Feindes“, heißt es im Morgenbericht.

Vor allem in Richtung Maiorsk feuerten die Söldner automatische Panzerfäuste ab. Die Außenbezirke der Siedlung gerieten unter Beschuss, wodurch ein privates Wohnhaus beschädigt wurde. Es gab keine zivilen Opfer.

In Richtung Novoaleksandrivka schossen die Separatisten mit Granatwerfern verschiedener Systeme, großkalibrigen Maschinengewehren und anderen Kleinwaffen. In der Nähe von Juschny setzte der Feind 120-mm-Mörser und Handfeuerwaffen ein. In der Nähe von New York feuerte der Feind mit Granatwerfern verschiedener Systeme und mit Handfeuerwaffen. In der Nähe von Prytsepileivka wurde auf automatische Maschinengewehre und Granatwerfer mit Unterrohr geschossen.

Das Hauptquartier stellte fest, dass am 8. Dezember um 7 Uhr morgens keine Verletzung des Waffenstillstandsregimes stattgefunden hat.

Am Vortag wurde berichtet, dass der Beschuss im Donbass zugenommen habe. Der Feind beschießt ukrainische Stellungen mit verbotenen Waffen.

Zuvor wurde berichtet, dass Tausende von Häusern im Donbass nach Beschuss stromlos waren. Rund zweitausend Abonnenten waren ohne Strom. Illegale bewaffnete Gruppen beschossen den Bahnhof Kondrashivka und das Dorf Malynove.

Separatisten bauen schwere Waffen und Scharfschützen auf – Geheimdienst.