Separatisten "mobilisieren" Minderjährige

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Separatisten im Donbass haben mit der Zwangsmobilisierung“ von Minderjährigen begonnen. Dies sagte die Ombudsfrau Ljudmyla Denissowa am Sonntag, den 20. Februar.

„In den so genannten ‚Militärschulen‘ der ‚Donezker Volksrepublik‘ und der ‚Luhansker Volksrepublik‘ wurde angeordnet, 16- bis 18-jährige Kadetten in Kampfbereitschaft zu versetzen, damit sie später an Kampfhandlungen teilnehmen können“, sagte Denissowa.

Sie fügte hinzu, dass solche Aktionen der Separatisten gegen Art. 51 des Übereinkommens zum Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten, das die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten verbietet.

„Ich fordere das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) und internationale Menschenrechtsorganisationen auf, auf die Verwicklung von Kindern in den bewaffneten Konflikt und die Tatsache der Zwangsrekrutierung von Kindern, die Bürger der Ukraine in den vorübergehend besetzten Gebieten sind, in die Reihen illegaler bewaffneter Gruppen zu reagieren“, sagte Denyssowa.