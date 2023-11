Sicherheitsdienst inspiziert eine der Kathedralen der ukrainisch-orthodoxen Kirche MP in der Region Schytomyr - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Sicherheitsdienst der Ukraine kontrolliert eine der Kathedralen der ukrainisch-orthodoxen Kirche MP in der Region Schytomyr. Es handelt sich um die St. Nikolaus-Kirche in Radomyshl. Darüber berichtet die Ausgabe RBC-Ukraine unter Berufung auf eigene Quellen.

„Der Sicherheitsdienst der Ukraine führt weiterhin Sicherheitsmaßnahmen in den Filialen der Ukrainischen Orthodoxen Kirche MP durch. Heute findet die Kontrolle in der St. Nikolaus-Kathedrale in Radomyshl statt, die früher der pro-russischen Kirche gehörte“, heißt es in dem Bericht der Quelle.

Der Publikation zufolge gehört dieses „versiegelte“ Gotteshaus rechtlich niemandem, aber der Abgeordnete der ukrainisch-orthodoxen Kirche klagt darauf.

„Pro-Kreml-Agenten in Soutanen haben Agonie – sie versuchen, die Position der örtlichen Kirchengemeinde zur Übertragung des Bauwerks an die Orthodoxe Kirche der Ukraine anzufechten. Zuvor haben sie versucht, den Gemeindemitgliedern das Gotteshaus durch Provokationen zu „entreißen“„, so die Quelle in dem Kommentar der Medien.

Wie wir bereits berichteten, wurde der Geistliche der ukrainisch-orthodoxen Kirche MP, der dem russischen FSB Informationen über die Verteidigung der Region Sumy gegeben hatte, zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt.