Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat 30 neue Kollaborateure identifiziert, die sich den Besatzungsbehörden des „Innenministeriums“ und der „Generalstaatsanwaltschaft“ in der Region Luhansk angeschlossen haben. Dies berichtet der Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine.

„Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat die kriminellen Aktivitäten eines Vertreters der so genannten Ermittlungsabteilung des Bezirks Starobelsk der Generalstaatsanwaltschaft der Volksrepublik Luhansk dokumentiert. Der Eindringling war an der Organisation der illegalen Verfolgung von ehemaligen ukrainischen Militärs und Ordnungskräften in der Ostukraine beteiligt. Es wurde festgestellt, dass der „Beamte“ zusammen mit seinen Untergebenen unter dem Vorwand erfundener „Kriminalfälle“ in Wohnungen von Anwohnern einbrach. Die Angreifer begleiteten ihre Handlungen mit Gewalt und Todesdrohungen, auch gegenüber Menschen mit Behinderungen“, berichtete der Sicherheitsdienst der Ukraine.

Ermittler des Sicherheitsdienstes meldeten ihn in Abwesenheit wegen des Verdachts auf Kollaboration und Verletzung der Unverletzlichkeit der Wohnung, die unter Anwendung oder Androhung von Gewalt begangen wurden.

Darüber hinaus wurden Anwohner identifiziert, die sich den sogenannten „Bezirksbüros des Innenministeriums der Volksrepublik Luhansk“ in den Bezirken Starobelsk und Svatove angeschlossen haben.

„Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat die Wohnadressen, Reiserouten und eine Liste der „Verbindungen“ der Kollaborateure erstellt. Die Maßnahmen werden fortgesetzt, um sie für Verbrechen gegen die Ukraine vor Gericht zu bringen“, so der Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine in einer Erklärung…