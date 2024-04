Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Dem Sicherheitsdienst der Ukraine ist es gelungen, die Ermordung des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Cherson, Olexander Prokudin, zu verhindern. Darüber am Freitag, 12. April, sagte der Leiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine Wassyl Maljuk.

„Ein Einwohner von Cherson wurde am 10. April verhaftet. Er hat zusammen mit den feindlichen Spezialdiensten ein Attentat auf Prokudin organisiert“, erklärte Maljuk.

Der Leiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine sagte, dass Prokudin von einer fpv-Drohne verfolgt wurde, die vom feindlichen Territorium aus gestartet wurde.

„Der Verräter hat direkt vor Ort eine visuelle Überwachung durchgeführt und das Feuer auf das Auto von Prokudin korrigiert. Er wird in der Phase der Vollendung des Attentats festgenommen. Die feindliche Drohne ist auf Kosten unserer REBs rechtzeitig gelandet“, bemerkte der Chef des Sicherheitsdienstes der Ukraine.

Maljuk sagte auch, dass die Agentur ist ständig gegen das Eindringen des Feindes zu den Objekten der kritischen Infrastruktur, die Lage der Unternehmen das Büro des Präsidenten des PräsidentenK.

„Verhaftet FSB-Agent in Dnipro, die auf dem Telefon Wärmekraftwerk gefilmt und bereitete die entsprechenden Streiks. Zusammen mit Kollegen der inneren Sicherheit der Nationalen Polizei wurde ein ehemaliger Polizist in Saporischschja verhaftet, der sehr eng an den Objekten des Büros des PräsidentenK gearbeitet hat. Verhaftet mehrere Mitarbeiter der Ukrsalisnyzja, die Informationen an den Feind, die Informationen an den Feind, logistische Bewegungen von Waffen und Mitteln der Zerstörung zur Verfügung gestellt“, sagte er.

Maljuk wies darauf hin, dass die Entlarvung von feindlichen Agenten andauert und erst seit Anfang des Jahres 11 Angreifer, die für den Feind arbeiten, aufgedeckt wurden.