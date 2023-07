Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat ein spektakuläres Video über die Zerstörung von Ausrüstung der Russischen Föderation veröffentlicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Militärische Spionageabwehroffiziere des Sicherheitsdienstes der Ukraine zeigten, wie sie feindliche Ausrüstung zerstören.

„Unsere Spione zerstören in der Gegenoffensive russische Ausrüstung und „Minus“-Infanterie, um Seite an Seite mit ihren kämpfenden Brüdern von den Streitkräften der Ukraine das ukrainische Land zu befreien. Diesmal wurde die Liste der Verluste der Angreifer ergänzt durch: drei Panzer, darunter T-90M und T-90, vier Schützenpanzer und drei gepanzerte Mannschaftstransporter, MT-LB, Flugabwehrkanone, Murom-Beobachtungssystem, Panzerabwehrkanone, 17 Einheiten der Kfz-Ausrüstung und zwei Munitionsdepots, drei Einheiten der technischen Ausrüstung, zwei UAVs, FPV-Drohnen und andere“, – so im Kommentar zu dem spektakulären Video, das vom Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine veröffentlicht wurde.

Es wird berichtet, dass seit Anfang 2023 Einsatzkräfte der militärischen Spionageabwehr 76 Einheiten schwerer feindlicher Waffen, darunter 28 Panzer, zerstört oder außer Gefecht gesetzt haben.

