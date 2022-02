Der Sicherheitsdienst der Ukraine verstärkt die Spionageabwehr - Bakanov

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Angesichts der Eskalation im Donbass und der Gefahr einer russischen Invasion hat der ukrainische Sicherheitsdienst seine Spionageabwehr verstärkt und ist bereit, auf jegliche Destabilisierungsszenarien zu reagieren. Der Leiter des Sicherheitsdienstes, Iwan Bakanow, sagte dies bei einem Besuch im Operationsgebiet der Gemeinsamen Streitkräfte, wie auf der Website des Sicherheitsdienstes am Sonntag, den 20. Februar, zu lesen war.

„Wir achten besonders auf die Sicherheit kritischer Infrastruktureinrichtungen, wir haben die Spionageabwehr verstärkt. In allen Regionen der Ukraine hat der SBU entsprechende Trainingsübungen durchgeführt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Schutz der Staatsgrenze und strategischer Einrichtungen sowie der Abwehr möglicher terroristischer Anschläge und Sabotageakte“, so Bakanow.

Ihm zufolge setzt Russland eine Reihe von Instrumenten ein, um Druck auf die Ukraine auszuüben. Der SBU-Chef forderte die Ukrainer auf, Ruhe zu bewahren, nicht in Panik zu geraten und Informationen aus offiziellen und verifizierten Quellen zu nutzen.

„Desinformation ist ein wichtiges Element der hybriden Kriegsführung. Gelassenheit, kritisches Denken und Verantwortung sind heute gefragt. Die Stärke der Ukraine liegt nicht nur in einer starken Armee, sondern auch in der Einheit eines jeden von uns. Gemeinsam sind wir in der Lage, die Ukraine zu verteidigen“, resümierte Iwan Bakanow.

Am Vorabend wurde berichtet, dass Präsident Wolodymyr Selenskyjy unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Deutschland auf dem Flughafen Boryspil mit der Leitung der Strafverfolgungsbehörden zusammenkam.

Pro-russischer Agitator sammelte „Unterschriften“ für ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten – SBU.