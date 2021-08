Siege bei den Spielen und ein entgleister Zug: Was am Samstag, dem 7. August, geschah

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei den Olympischen Spielen am 7. August erhielt die Ukraine gleich vier Auszeichnungen. „Ein großzügiger Samstag!“ – Präsident Volodymyr Zelensky kommentierte das Ereignis und gratulierte allen ukrainischen Sportlern, die an diesem Tag bei den Spielen in Tokio Medaillen gewonnen haben.

Unsere Kanutinnen Ljudmila Luzan und Anastasia Chetverikova gewannen die erste Medaille, Silber im Kanu-Doppelwettbewerb. Darüber hinaus gewann der ukrainische Boxer Oleksandr Khizhnyak Silber. Auch das ukrainische Synchronschwimmteam erhielt eine historische Auszeichnung. Marina und Vladyslava Oleksiyeva, Marta Fedina, Ekaterina Reznik, Anastasia Savchuk, Alina Shinkarenko, Kseniya Sidorenko und Yelizaveta Yakhno gewannen Bronzemedaillen. Ebenfalls am Samstag gewann die 19-jährige Leichtathletin Yaroslava Maguchikh Bronze. Im Hochsprung-Finale schaffte die Athletin eine Höhe von zwei Metern und damit ihre vierte Medaille.

Am Samstag wurde in Pokrowsk, Region Donezk, Trauer um die Bergleute ausgerufen, die bei einem Unfall in der Grube Pokrowske der Metinvest-Gruppe ums Leben gekommen waren. Bis heute sind sechs Bergleute an ihren lebensbedrohlichen Verletzungen gestorben. Vier weitere bleiben im Krankenhaus.

Am Samstag fing ein MiG-29-Abfangjäger der ukrainischen Luftwaffe ein eindringendes Flugzeug über den Karpaten ab, als es versuchte, illegal nach Rumänien zu fliegen. Das Abfangen fand über der Stadt Kosiv statt. An Bord des Flugzeugs befanden sich Schmuggler mit einer Ladung gefälschter Zigaretten, die über die Karpaten in das rumänische Hoheitsgebiet transportiert wurden. Nach dem Abfangen landete die An-2 auf dem Flugplatz Tabaniuk in Kolomyia, und nachdem das Flugzeug zur Landung gezwungen worden war, versuchten die Schmuggler mit dem Auto zu fliehen.

Am 7. August wurde der Waffenstillstand im Donbass dreimal verletzt. Durch den Beschuss wurde ein ukrainischer Soldat getötet und ein weiterer verwundet, teilte das Hauptquartier des United Forces Operation Command mit. Ukrainische Soldaten wurden in Richtung der Siedlung Peski beschossen. Der Feind feuerte auch eine Panzerabwehrlenkwaffe auf einen Autokran ab, der den Anwohnern bei der Wiederherstellung der beschädigten zivilen Infrastruktur in Pisky helfen sollte.

In der Nacht zum Sonntag, 8. August, entgleiste ein Zug der Strecke Rachiw – Kiew in der Nähe des Bahnhofs von Ternopil. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, da nur die Lokomotive und drei Radsätze des ersten Wagens entgleisten. Aufgrund des Notfalls hatte der entgegenkommende Zug Nr. 358 Kiew – Rachiw Verspätung. Ukrzaliznytsia“ gab bekannt, dass eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet und eine entsprechende Kommission an den Ort des Geschehens entsandt wurde.

Am Samstag versprachen die Radikalen eine Antwort, nachdem das Gericht in Schewtschenkiwskyj die Festnahme von sieben Mitgliedern des Nationalen Korps angeordnet hatte, die zuvor vom SBU wegen des Verdachts der organisierten Kriminalität festgenommen worden waren. „Der nächste Schritt ist unserer“, sagte das Nationale Korps und richtete seine Drohung in erster Linie an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenski.

Am Samstag verlor Shakhtar Donetsk zum ersten Mal unter dem italienischen Trainer Roberto De Dzerbi in einem Heimspiel. „Die Pitmen haben 2:1 gegen Alexandria verloren.

Die Behörden in Minsk, Weißrussland, haben am Samstag von den Geschäften verlangt, Waren aus der Ukraine an prominenten Stellen zu entfernen. Die Forderung wurde bei einem „ernsthaften und harten Treffen“ des Minsker Bürgermeisteramtes mit Vertretern von Einzelhandelsketten erhoben. Lesen Sie mehr…

An der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan kam es am Samstag zu Spannungen, nachdem beide Seiten sich gegenseitig beschuldigt hatten, in den Grenzgebieten auf bewaffnete Kräfte zu schießen.

Ebenfalls am Samstag nahmen Taliban-Kämpfer Sheberghan, die Provinzhauptstadt von Jawzjan in Afghanistan, ein. Einen Tag zuvor hatten sie Zaranj, die Provinzhauptstadt von Nimruz, eingenommen, die erste Eroberung eines Provinzverwaltungszentrums seit Beginn des Abzugs der ausländischen Truppen. Die US-Botschaft in Afghanistan forderte ihre Mitbürger auf, das Land sofort zu verlassen.