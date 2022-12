Die Situation mit Weißrussland: Selenskyj hat die Stavka zusammengestellt.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berief am Sonntag, den 18. Dezember, eine reguläre Sitzung der Stavka des Oberbefehlshabers ein. Dies teilte der Pressedienst des Präsidialamtes mit.

Zu den Hauptthemen gehörten die Lage an der Front, die Krisenherde an der Front, die Grenzen zu Weißrussland, die aktuelle Zahl und Bewaffnung der feindlichen militärischen Gruppen, das Energiesystem in der Ukraine.

„Die Mitglieder der Stavka haben sich mit der Lage in Weißrussland befasst. Es wurden Informationen über die tatsächliche Anzahl und Bewaffnung der feindlichen militärischen Gruppen gehört.

Die Kommandeure stellten fest, dass die Verteidigungskräfte bereit sind, auf jede Entwicklung zu reagieren“, heißt es in der Erklärung.

Die Teilnehmer des Treffens erörterten den Prozess zur Beseitigung der Folgen eines massiven russischen Raketenangriffs auf die Energieinfrastruktur der Ukraine, die die Verbraucher an die Strom- und Wärmeversorgung anschließt.

An dem Treffen nahmen der Leiter des Präsidialamtes Andrij Jermak, der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Olexij Danilow, Verteidigungsminister Olexij Resnikow, der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine