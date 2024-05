Skibitsky: Russland wird im Mai einen "Drei-Schichten-Plan" zur Destabilisierung der Ukraine starten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Vadym Skibitskyi, stellvertretender Leiter des ukrainischen Geheimdienstes im Verteidigungsministerium der Ukraine, sagte, dass Russland einen Plan zur Destabilisierung der Ukraine hat, der drei Faktoren umfasst.

Der Beamte sagte dies in einem Interview mit The Economist

Ihm zufolge ist der erste und wichtigste Faktor der militärische. Trotz der Verzögerung der US-Hilfe werden die Waffen selbst Wochen brauchen, um die ukrainischen Stellungen zu erreichen. Es ist unwahrscheinlich, dass sie mit Russlands Vorrat an Granaten mithalten können oder eine wirksame Verteidigung gegen die zerstörerischen Low-Tech-Lenkbomben bieten, mit denen Russland die Ukraine fast täglich angreift, sagte Skibitsky.

Der zweite Faktor ist eine Desinformationskampagne in der Ukraine, die darauf abzielt, die Mobilisierung der Ukraine und die politische Legitimität von Präsident Wolodymyr Selenskyj zu untergraben, dessen Amtszeit am 20. Mai ausläuft. Obwohl die Verfassung eindeutig eine unbefristete Verlängerung in Kriegszeiten zulässt, weisen seine Gegner bereits auf seine Anfälligkeit hin.

Der dritte Faktor, so Skibitsky, ist die unerbittliche Kampagne Russlands, die Ukraine international zu isolieren.