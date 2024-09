Der Sohn des Oberrabbiners der Ukraine ist im Krieg gefallen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Verabschiedung des Verstorbenen findet am 12. September um 13:00 Uhr in der Zentralsynagoge von Kiew in der Shota Rustaveli Straße 13 statt.

Der Sohn des Oberrabbiners der Ukraine Matityahu (Anton) Samborsky ist an der Front gefallen. Dies wurde von seinem Vater Moshe Asman berichtet.

Nach der Verabschiedung wird eine begleitende Autokolonne zur Beerdigung auf dem jüdischen Friedhof organisiert.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass ein Geistlicher aus der Region Poltawa, Olexij Stogniy, während eines Kampfeinsatzes in der Nähe der Siedlung Novoaleksandrovka in der Region Donezk getötet wurde.