Solarenergie drückt auf die Gaspreise in Europa - Bloomberg

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die europäischen Gaspreise sind auf den niedrigsten Stand seit Mitte 2021 gefallen, als Russland im Vorfeld seiner Invasion in der Ukraine die Lieferungen zu drosseln begann. Dies meldete Bloomberg am 30. Mai.

Ausschlaggebend dafür waren die gestiegenen Einfuhren von Flüssigerdgas, ein relativ milder Winter, ein Rückgang der Produktion und die Nutzung erneuerbarer Energiequellen.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Markt insbesondere durch die Produktion von Solarenergie in Deutschland beeinflusst wird, die ein noch nie dagewesenes Niveau erreicht hat.

So sind beispielsweise die niederländischen Benchmark-Futures acht Wochen in Folge gefallen und wurden am Dienstag mit 24,56 € pro Megawattstunde gehandelt.

„Die Gaspreise sind in diesem Jahr um mehr als 65 % gefallen, und es gibt kaum Anzeichen dafür, dass der Rückgang bald zum Stillstand kommen wird… Die Lagerbestände füllen sich schnell und werden wahrscheinlich viel früher als üblich wieder aufgefüllt“, schrieb Bloomberg.

Analysten zufolge stehen die Preise in Europa aufgrund der Rekordproduktion von Solarenergie unter Druck. In den ersten vier Monaten des Jahres 2023 stieg sie um 11 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Agentur prognostiziert, dass Wind- und Solarenergie bis 2030 einen Anteil von 76 Prozent an der Gesamterzeugung erreichen werden.

Boom der erneuerbaren Energien. Alles wegen des Angriffs der Russischen Föderation auf die Ukraine