Soldaten der 28: OMBr Shkval zerstören russische Elite-Sturmtruppen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Es ist noch nicht lange her, dass diese Kämpfer ihre Strafe absaßen, aber jetzt vernichten sie effektiv russische Elite-Sturmtruppen.

Soldaten des Spezialbataillons Shkval und Piloten der 28. Separaten Mechanisierten Brigade, die nach den Rittern des Winterfeldzugs benannt ist, haben während der Kämpfe in der Nähe von Torezk russische Eliteeinheiten vernichtet. Dies berichtet der Telegramkanal 28 OMBr am Freitag, den 27. September.

Die Soldaten der SSB Shkval 28 Separate Mechanised Brigade in dem Video sind vor einigen Monaten in die Reihen der Verteidiger der Ukraine eingetreten.

Sie haben eine intensive Ausbildung durchlaufen und verfügen über ein hohes Maß an Kampffähigkeiten.

In einem der neuen Videos erzählen sie die Geschichte der Räumung eines Dorfes in der Nähe von Torezk. Die Kämpfer sprechen über die Schwierigkeiten der Kämpfe, die versteckte Bedrohung in den Kellern, die Unterstützung der Anwohner bei der Aufklärung und wie es ihnen gelang, das russische Militär zu täuschen, so dass es dachte, Shkval gehöre ihnen.