Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die 3. abkommandierte Sturmbrigade der ukrainischen Streitkräfte setzt die Säuberung der Flanken um Bachmut fort, wobei der Feind in den letzten 24 Stunden 1,8 km entlang der Frontlinie und 1,2 km in die Tiefe zurückgedrängt wurde. Dies meldete der Pressedienst der 3. OShBr am 8. Juni.

„Bataillons, die Einheiten der 57. russischen Brigade und die Abteilungen der Gefangenen des Sturms Z haben erhebliche Verluste erlitten: etwa 30 ‚zweihundertstel‘ und 40 ‚dreihundertstel‘ Russen“, teilte das Militär mit.

Darüber hinaus wurden Lager mit russischem Kriegsmaterial, insbesondere MBMs, Panzer und Artillerie des Feindes, vernichtet.

„Die feindlichen Kräfte wurden fast vollständig hinter dem Kanal zurückgedrängt, wo sich bis vor kurzem die Stellungen der Angreifer befanden“, betonte die Angriffsbrigade.