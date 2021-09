Spaniels tragen mehr schädliche genetische Varianten als andere Rassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Jüngste Züchtungspraktiken bei Hunden haben zu krankheitsverursachenden Mutationen bei Cavalier King Charles Spaniels geführt, darunter auch Varianten, die mit einer häufigen Herzerkrankung, der myxomatösen Mitralklappenerkrankung, in Verbindung stehen, wie Erik Axelsson von der Universität Uppsala und Kollegen in der Zeitschrift PLOS Genetics berichten.

In den letzten 300 Jahren der Hundezucht hat sich eine unglaubliche Vielfalt an Rassen unterschiedlicher Größe, Form und Fähigkeiten herausgebildet. Leider hat dieser Prozess auch dazu geführt, dass viele Rassen immer inzüchtiger werden und die Wahrscheinlichkeit, genetische Krankheiten zu vererben, steigt. Die Forscher wollten herausfinden, ob die jüngsten Zuchtmethoden die Zahl der krankheitsverursachenden Varianten bei Hunden erhöht haben. Sie sequenzierten die vollständigen Genome von 20 Hunden aus acht gängigen Rassen wie Jagdhunden, Deutschen Schäferhunden und Golden Retrievern. Die Forscher fanden heraus, dass der Cavalier King Charles Spaniel, der am intensivsten gezüchtet wurde, mehr schädliche genetische Varianten trägt als die anderen untersuchten Rassen.

Wissenschaftler haben auch nach genetischen Varianten im Genom des Cavalier King Charles Spaniels gesucht, die mit der myxomatösen Mitralklappenerkrankung in Verbindung stehen. Bei dieser Erkrankung degeneriert die Mitralklappe des Herzens, so dass Blut aus der linken Herzkammer zurück in den linken Vorhof fließt. Sie haben zwei genetische Varianten identifiziert, die mit der Krankheit in Verbindung stehen und die offenbar ein Gen regulieren, das für ein gemeinsames Protein im Herzmuskel kodiert. Die Ergebnisse bieten eine mögliche Erklärung dafür, warum diese Hunderasse prädisponiert ist, die Krankheit zu entwickeln.

Die im Vergleich zu anderen Hunden besonders hohe Anzahl potenziell schädlicher Gene im Genom von Cavalier King Charles Spaniels ist wahrscheinlich auf die Geschichte ihrer Zucht zurückzuführen. Aufzeichnungen zeigen, dass es kleine Hunde vom Typ Spaniel seit mindestens 1000 Jahren gibt und dass sie an den königlichen Höfen in Asien und Europa mehrere hundert Jahre lang beliebt waren, einschließlich des Hofes von König Karl II (1630-1685). Diese Spaniels erlebten mehrere Engpässe, als nur ein kleiner Prozentsatz der Population seine Gene an die nächste Generation weitergab. Die Engpässe könnten dazu geführt haben, dass schädliche Gene im Genom des Cavalier King Charles Spaniel häufiger vorkamen, bevor der Hund 1945 als Rasse anerkannt wurde.

„Wir haben festgestellt, dass die jüngste Zucht zu einer beschleunigten Anhäufung schädlicher Mutationen bei bestimmten Hunderassen geführt haben könnte. Insbesondere beim Cavalier King Charles Spaniel betreffen eine oder mehrere dieser Mutationen das Herzmuskelprotein NEBL und können bei dieser Rasse zu verheerenden Folgen führen“, so die Wissenschaftler.