Spezialeinheiten haben Ausrüstung zerstört, mit der die Russen Wasserreservoirs verminen wollten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Spezialeinsatzkräfte der Streitkräfte der Ukraine haben den Feind daran gehindert, Wasserreservoirs in der Region Cherson zu verminen – die ukrainischen Verteidiger haben die dafür vorgesehene Ausrüstung zerstört. Darüber berichtete am Donnerstag, den 14. März, der Pressedienst der Spezialeinsatzkräfte.

„Operateure des 73. maritimen Zentrums der Truppe für Spezialoperationen haben bei der Luftaufklärung in südlicher Richtung ein feindliches Fahrzeug mit einem Wagen und zwei Booten gefunden. Außerdem befand sich feindliches Personal vor Ort. Es wurde festgestellt, dass die Russen eine Ausfahrt zur Verminung von Gewässern in einer der Siedlungen planten“, heißt es in dem Bericht.

Ukrainische Kämpfer zerstörten die feindliche Ausrüstung mit Drohnensystemen und vereitelten die Pläne der Russen.