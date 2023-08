Sprengmeister haben eine halbe Tonne feindlicher Fliegerbomben zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Region Saporischschja haben Pioniere eine russische 500-Kilogramm-Fliegerbombe zerstört. Dies teilte die regionale Abteilung des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen am 31. August mit.

Die Information über den nicht explodierten Sprengkörper war am 30. August eingegangen. Spezialisten identifizierten die Munition als eine gelenkte Fliegerbombe KAB-500.

„Die Schwierigkeit bei der Zerstörung bestand darin, dass die Fliegerbombe einen Sprengstoff enthielt, was bedeutet, dass sie jeden Moment detonieren könnte. Außerdem befindet sich der Ort, an dem die KAB auf offenem Gelände gefunden wurde, nicht weit von der Zone aktiver Feindseligkeiten entfernt. Daher haben die Pioniere des Staatlichen Katastrophenschutzes unter Einhaltung aller Algorithmen und Sicherheitsvorschriften die Fliegerbombe unverzüglich beschlagnahmt und an einen speziell vorbereiteten Ort zur weiteren Zerstörung gebracht“, so der Staatliche Katastrophenschutz.

Zuvor hatten Pioniertaucher in der Region Charkiw eine halbtonnenschwere russische Fliegerbombe im Fluss liquidiert.