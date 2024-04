Der staatliche Grenzdienst der Ukraine hat über die Situation an der Grenze zu Polen berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Polnische Landwirte blockieren weiterhin die Bewegung von Lastwagen an zwei Kontrollpunkten an der Grenze zur Ukraine – Jahodyn und Rawa-Russkaia. Darüber sagte der Sprecher des staatlichen Grenzdienstes Andrij Demchenko in Kommentaren zu Ukrinform am Montag, 1. April.

„Durch Jahodyn und Rawa-Russkaja lassen polnische Demonstranten überhaupt keine Lastwagen in Richtung Polen durch. In diesen Richtungen wurden in der letzten Periode null Indikatoren für den Grenzübertritt von Lastwagen zur Ausreise aus der Ukraine registriert“, sagte er.

Demtschenko zufolge wird nur eine sehr geringe Anzahl von Lastwagen pro Tag durch Jahodin gelassen, um Polen zu verlassen – gestern waren es 70. Und seit heute Morgen stehen 500 Lastwagen in den beiden blockierten Richtungen auf polnischem Territorium in der Schlange – 250 vor jeder Richtung. Autos und Busse sind nicht blockiert.

Gleichzeitig können die Lastwagen an den Kontrollpunkten Krakowiec, Shegini und Ustilug frei passieren. Auf polnischem Gebiet gibt es noch immer Staus in Richtung Krakovec – 950 Lastwagen, Shegini – 600. Bei der derzeitigen Verkehrsintensität müssen die Fahrer jedoch nicht wochenlang anstehen.

Gleichzeitig erinnerte Demchenko daran, dass die polnischen Landwirte am 2. April die Blockade des Grenzübergangs Ugriniv-Dolhobychiv wieder aufnehmen wollen, wo sie am Donnerstag ihre Aktivitäten für die Dauer der Osterferien vorübergehend eingestellt hatten.