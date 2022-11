Die Staatsverschuldung der Ukraine übersteigt 100 Mrd. $

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Staatsverschuldung der Ukraine stieg im Oktober um 5,02 Mrd. $ auf 103,12 Mrd. $. Dies geht aus Daten des Finanzministeriums vom Dienstag, 29. November, hervor.

In Hrywnja-Gegenwert belief sich der Betrag der staatlich garantierten Schulden auf 3.770,95 Mrd. Hrywnja, was einem Anstieg von 183,51 Mrd. Hrywnja entspricht.

Laut Daniil Hetmanzew, Leiter des parlamentarischen Ausschusses für Steuer- und Finanzpolitik, war der Hauptgrund für den Anstieg der Staatsverschuldung im Oktober die externe Kreditaufnahme zur Finanzierung des Haushaltsdefizits. Im Oktober erhielt die Ukraine eine Finanzhilfe von der EU in Höhe von 2 Mrd. Euro, von der EIB 550 Mio. Euro, vom IWF 1,3 Mrd. Dollar und von der Weltbank 0,5 Mrd. Dollar.

Gleichzeitig wies Hetmanzew darauf hin, dass diese Darlehen zu günstigen Konditionen und für lange Zeiträume gewährt werden.

Letzte Woche wurde berichtet, dass die Ukraine einen Zuschussvertrag über 4,5 Mrd. Dollar unterzeichnet hat. Die gesammelten Gelder werden für Renten und staatliche Sozialhilfeprogramme verwendet.

Die USA kündigten außerdem an, dass sie in den kommenden Wochen mit der Auszahlung der 4,5 Milliarden Dollar an die Ukraine beginnen werden.

Die Ukraine hat einen Darlehensvertrag mit Frankreich über 100 Millionen Euro unterzeichnet.