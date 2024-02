State Bureau of Investigation verhandelt über die Auslieferung von Rabinovych

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das State Bureau of Investigation verhandelt mit Israel über die Auslieferung des ehemaligen ukrainischen Abgeordneten Wadym Rabinowytsch. Dies berichtete die Beraterin für Kommunikation des staatlichen Ermittlungsbüros Tetyana Sapyan in einer Sendung des TV-Marathon.

„Die Ermittler wussten, dass sich Rabinowytsch in Israel aufhält, und die Behörde hat ein Ersuchen dorthin geschickt. Das ukrainische Gericht wählte für ihn eine Maßnahme der Zurückhaltung in Form von Haft. Das Verfahren wird fortgesetzt, wenn auch in Abwesenheit. Aber alles, was in Abwesenheit geschieht, kann von Angesicht zu Angesicht stattfinden“, sagte sie.