Mehr als 100 Ukrainer haben sich an die Botschaft in Israel gewandt - Selenskyj

Mehr als 100 Ukrainer haben sich bereits an die ukrainische Botschaft in Israel um Hilfe gewandt, der Standort von fünf Landsleuten im Süden des Landes ist eingerichtet worden. Dies gab Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Abendansprache am Sonntag, den 8. Oktober bekannt.

„Zwischen der ukrainischen Botschaft und der Polizei in Israel gibt es die notwendige Zusammenarbeit, um Einzelheiten über Ukrainer herauszufinden, die sich in Gebieten mit Feindseligkeiten und Beschuss befanden. Leider wurde der Tod von zwei ukrainischen Bürgern bestätigt. Mein Beileid an ihre Familien und Freunde“, sagte das Staatsoberhaupt.

Selenskyj wies darauf hin, dass die ukrainische Botschaft in Israel, alle unsere Diplomaten, die mit dieser Region zu tun haben, sowie der Geheimdienst rund um die Uhr daran arbeiten, allen Ukrainern zu helfen, die Hilfe benötigen.

„Es gibt bereits mehr als hundert Appelle unserer Bürger an die Botschaft. Fünf unserer Bürger im Süden Israels wurden ausfindig gemacht. Ich appelliere noch einmal an alle Bürger der Ukraine in Israel: Seien Sie bitte vorsichtig und befolgen Sie die Anweisungen der örtlichen Sicherheitskräfte“, betonte der Präsident.

Selenskyj sagte, es sei sehr wichtig, dass die ganze Welt dem Geschehen nicht tatenlos zusieht und so prinzipientreu wie möglich reagiert.

Erinnern Sie sich daran, dass am Abend des 8. Oktober infolge des Terroranschlags der Hamas auf Israel mehr als 700 Israelis getötet und mehr als 2100 verletzt wurden. Es ist bekannt, dass sich unter den Toten in Israel auch zwei ukrainische Staatsbürger befinden.