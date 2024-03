Staub aus der Sahara wird die Ukraine bedecken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Staub aus der Sahara wird die Ukraine am Montag, den 1. April, bedecken, so die Wetterstation in Boryspil.

Laut den Meteorologen hat der Staub heute Vorkarpaten bedeckt, aber morgen wird eine solche Situation in der ganzen Ukraine herrschen.

Die Luftqualität wird sich voraussichtlich verschlechtern. Außerdem wird der Himmel sehr trübe sein. Gleichzeitig wird es im Land ungewöhnlich warm sein: +25 Grad Celsius.

