In der Region Tschernihiw und der Region Kiew waren Explosionen zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Gegen 1 Uhr morgens waren in der Region Tschernihiw Explosionen zu hören. Dies meldeten die Überwachungskanäle am Donnerstag, den 3. August.

Nach vorläufigen Angaben arbeitet die Luftverteidigung.

Auch der Luftalarm wurde in Kiew und der Region ausgerufen.

„Achtung! Bedrohung durch ein unbemanntes Luftfahrzeug für die Hauptstadt! Suchen Sie Schutz!“, forderte im Telegram der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kiew Sergej Popko.

„Das linke Ufer von Kiew zu einem sicheren Ort passieren. Ziele 50 Kilometer von der Hauptstadt aus dem Osten und Norden“, warnte Kiew INFO | Ukraine News.

Gegen 1.20 Uhr meldeten Überwachungskanäle eine Audiofixierung feindlicher Drohnen im Bezirk Boryspil in der Region Kiew.

„Kiew, Achtung!!! Auch am rechten Ufer befinden sich Ziele auf der Flugbahn von Norden her. Sie fliegen sehr niedrig, die meisten Informationen kommen von der akustischen Identifizierung“ – vermerkt um 1.30 Uhr im Kanal Kiev INFO | News of Ukraine.

„Kievshchyna, Yahotyn – eine Gruppe von Shahidovs auf einem Kurs südlich von Kievshchyna aus Tschernihiwshchyna“ – fügte die Ressource.