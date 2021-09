Der radikale Filimonow wird in Boryspil aus dem Flugzeug entfernt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein bekannter Radikaler in der Hauptstadt, Sergej Filimonow, wurde auf dem Flughafen Boryspil aus dem Flugzeug geholt, von wo aus er auf dem Weg nach Venedig zu einer Pressevorführung des Films Rhinoceros von Oleg Sentsow war. Dies erklärte der Leiter der Organisation Gonor selbst am Donnerstag, den 9. September, auf seiner Facebook-Seite.

Filimonov sagte jedoch bald, dass er ein Ticket für ein anderes Flugzeug genommen habe, so dass er es zur morgigen Premiere bei den Filmfestspielen in Venedig schaffen würde. Die Radikalen sagten jedoch nicht, warum er aus dem Flugzeug genommen wurde.

„Nashorn“ (Ukraine, Polen, Deutschland)

Regisseur: Oleg Sentsov

Darsteller: Sergey Filimonov, Evgeniy Chernikov, Evgeniy Grigoriev, Alina Zevakova

Eine Geschichte, die auf realen Ereignissen in den 1990er Jahren in der Ukraine beruht. Der Protagonist des Films, der den Spitznamen Rhinozeros trägt, gerät in die Welt des Verbrechens und beginnt seine blutige Reise, die ihn nicht dorthin führt, wo er es erwartet hat.

Was ihr vorausging

Im Jahr 2013 gewann der Film Rhino bei einem Goskino-Pitching. Der Film sollte mit 3,9 Millionen Griwna aus dem Gesamtbudget von 8,1 Millionen Griwna gefördert werden.

Der Film sollte in der Ukraine und in Deutschland gedreht werden. Aufgrund der illegalen Inhaftierung des Filmemachers Oleg Sentsov in Russland im Jahr 2014 wurde die Produktion des Films nie abgeschlossen.

Im Juli 2020 beschloss der Staatliche Filmförderungsrat, dass Oleh Sentsovs Film eine staatliche Unterstützung in Höhe von 25 Millionen Griwna erhalten soll.

Der Abgeordnete Oleksandr Dubinskyy übte scharfe Kritik an der Initiative. Er ärgerte sich über die Tatsache, dass „der Bettlerstaat eine Million Dollar für Mist bereitstellt“.

„In der Geschichte erinnert sich ein ehemaliger Gangster an die Geschichte seines Lebens. Seit seiner Kindheit ist er sich der Notwendigkeit bewusst, stark und rücksichtslos zu sein – der einzige Weg, um in den 1990er Jahren Autorität zu erlangen und zu überleben. Kämpfe, Showdowns, Morde, Folter – Stärke, Grausamkeit und Straflosigkeit machen ihn zu einem rücksichtslosen Nashorn. Die Frage ist eine. Warum?“ – fragte sich Dubinsky.

Im Übrigen hat das Kiewer Pecherskyy-Gericht im Frühjahr den „Schauspieler“ Serhiy Filimonov unter dem Verdacht, die Aktion vom 20. März vor dem Präsidialamt organisiert zu haben, rund um die Uhr unter Hausarrest gestellt.

Es sei daran erinnert, dass dieser Protest zur Verteidigung des verurteilten Radikalen Sergej Sternenko innerhalb weniger Minuten in ein Pogrom umschlug, das Filimonow später selbst als Kunstwerk bezeichnete.