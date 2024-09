Streik in Saporischschja: Die Zahl der Verletzten stieg auf 16 Personen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Vier Frauen befinden sich in einem mittelschweren Zustand im Krankenhaus. Der Rest der Verletzten wird zu Hause behandelt.

Die Zahl der Verletzten durch den russischen Angriff auf Saporischschja ist auf 13 Personen gestiegen. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja Ivan Fedorow mit.

Unter den Verwundeten sind 7 Frauen, 5 Männer und ein 15-jähriger Junge.

Später sagte er, dass die Zahl der Verwundeten auf 16 gestiegen ist. Vier von ihnen sind im Krankenhaus.

„Vier Frauen befinden sich in einem mittelschweren Zustand im Krankenhaus. Der Rest der Verletzten wird zu Hause behandelt“, erklärte der Leiter der regionalen Militärverwaltung. Insgesamt haben die Russen an diesem Tag 363 Angriffe auf 12 Siedlungen in der Region Saporischschja durchgeführt, 9 Luftangriffe auf Saporischschja, Kamyshevakha, Zarechnoye, Kamenskoye und Pyatihatki. 209 UAVs verschiedener Modifikationen griffen Gulyaipole, Novodanilovka, Novoandreyevka, Robotyne, Malaya Tokmachka, Levadnoye und Malinovka an.

Vier Angriffe mit Mehrfachraketenwerfern trafen Gulyaypol, Novoandreyevka, Novovodanilovka, Novodanilovka und Robotyne. 146 Artilleriebeschüsse trafen das Gebiet von Gulyaypol, Novovodanilovka, Novoandreyevka, Robotyne, Malaya Tokmachka, Malinovka und Levadnoye.

Es gab 95 Berichte über die Zerstörung von Wohnhäusern und Infrastruktur.

Wir werden daran erinnern, dass es am Samstag am späten Abend in Saporischschja Explosionen gab. Überwachungskanäle schrieben, dass die Russen zum ersten Mal Saporischschja mit UABs erreicht haben.