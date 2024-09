Die Streitkräfte der Ukraine haben über die Abwehr des Luftangriffs der Russischen Föderation berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen schlugen mit vier Iskander-M/KN-23 ballistischen Raketen und fünf Ch-59/69 Luftraketen ein. Der Feind feuerte außerdem 16 Shaheds ab.

Am Samstagabend griff das Aggressorland Russland die Ukraine mit neun Raketen und 16 Angriffsdrohnen an. Die meisten Ziele wurden zerstört, teilte die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte am Morgen des Samstags, 21. September, mit.

Insgesamt wurden 25 feindliche Ziele entdeckt. Die Russen beschossen die Region Dnipropetrowsk mit vier ballistischen Raketen vom Typ Iskander-M/KN-23 aus der besetzten Krim und der Region Rostow sowie mit fünf Lenkflugkörpern vom Typ Ch-59/69 aus dem vorübergehend besetzten Gebiet der Region Saporischschja. Der Feind feuerte außerdem 16 Shahed-Schlagdrohnen aus den russischen Städten Primorsko-Achtarsk und Kursk ab.

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketen, mobilen Feuergruppen und REB-Einheiten abgewehrt.

„Als Ergebnis der Luftabwehr wurden fünf Ch-59/69 Lenkflugkörper und 11 Kampfdrohnen abgeschossen. Weitere fünf Drohnen gingen bei der Bekämpfung von REB lokalisiert verloren“, heißt es in dem Bericht.

Die Luftabwehr arbeitete in den Regionen Dnipropetrowsk, Kirowohrad, Sumy, Poltawa, Odessa und Mykolayiv.