Die Streitkräfte der Ukraine haben eine Offensive im Westen von Bachmut angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die dritte abgesetzte Angriffsbrigade (3 DSBr) hat eine erfolgreiche Offensive am westlichen Stadtrand von Bachmut in der Region Donezk durchgeführt und einen Brückenkopf für eine weitere Gegenoffensive geschaffen. Dies wurde am Donnerstag, den 18. Mai, im Telegram-Kanal der Einheit gemeldet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die erfolgreichen Angriffsaktionen von Kämpfern eines Angriffs- und eines mechanisierten Bataillons durchgeführt wurden.

„Verfolgen Sie die Nachrichten auf dem Kanal. Mehr Details bald“, fügte die Brigade hinzu.