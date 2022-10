Die Streitkräfte der Ukraine haben feindliche Angriffe in der Nähe von sieben Siedlungen abgewehrt - Zusammenfassung des Generalstabs

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Sonntag, dem 2. Oktober, hat das ukrainische Militär russische Angriffe in der Nähe der Siedlungen Sajzewe, Bachmut, Bachmut, Odradivka, Perwomayske, Spirnoye und Wyemka abgewehrt, so die Zusammenfassung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine ab 18 Uhr

„Die Luftwaffe der Verteidigungskräfte hat im Laufe des Tages vier Angriffe durchgeführt. Es wurde bestätigt, dass zwei Orte, an denen Waffen und militärische Ausrüstung gelagert werden, sowie zwei Flugabwehrraketensysteme des Feindes getroffen wurden. Darüber hinaus schossen ukrainische Luftabwehreinheiten acht unbemannte iranische Shahed-Luftfahrzeuge ab. Am heutigen Tag trafen die Raketentruppen und die Artillerie insbesondere fünf Kommandoposten, vierzehn Konzentrationspunkte für Arbeitskräfte, Waffen und militärische Ausrüstung, drei Munitions-, Treibstoff- und Schmierstoffdepots sowie über fünfzehn weitere wichtige Einrichtungen der Angreifer“, heißt es in dem Bericht.

Am heutigen Tag haben die russischen Angreifer vier Raketen- und drei Luftangriffe durchgeführt und mehr als 15 Raketenwerfer auf militärische und zivile Einrichtungen im Gebiet der Ukraine abgefeuert. Mehr als 15 Siedlungen wurden von feindlichen Angriffen getroffen. Dazu gehören Redkodub, Krywyj Rih, Saporischschja, Zaliznychnoye und Mykolajiw.

Aufgrund der Erfolge der Verteidigungskräfte ist die Moral der gegnerischen Truppen in bestimmten Gebieten gesunken, was dazu geführt hat, dass sich zahlreiche Soldaten ergeben und ihre Stellungen aufgegeben haben.