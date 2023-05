Die Streitkräfte der Ukraine haben sich zu dem Anschlag auf einen Flugplatz in der Region Chmelnyzkyj geäußert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Sprecher der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine, Jurij Ihnat, hat dazu aufgerufen, die Situation rund um den Treffer in der Nähe des Flugplatzes in der Region Chmelnyzkyj nicht zu dramatisieren. Dies sagte er in der Sendung von Radio Svoboda.

Damit antwortete er auf die Frage, ob der Flugplatz wirklich beschädigt worden sei.

Ihm zufolge sind die Informationen immer „vorauseilend“.

„Wenn es um Raketenangriffe geht, verstehen wir, dass wir diese Informationen mehr oder weniger auf diese Weise präsentieren müssen. Der Feind beobachtet alles. Nun, ja, es gab tatsächlich einen Raketenangriff – 40 Raketen, Shakeda. Es gab einen Treffer auf dem Flugplatz von Starokonstantinov in der Region Chmelnyzkyj“, erklärte er.

Er wies jedoch darauf hin, dass er sich nicht zu den Einzelheiten des Angriffs äußern werde, um zu verhindern, dass die russischen Entführer weitere Informationen erhalten.

„Ich möchte sagen, dass die Kampfbereitschaft dort wiederhergestellt werden wird. Ich denke, es gibt keinen Grund, die Situation zu dramatisieren“, fügte Ihnat hinzu.