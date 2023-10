Stromtechniker haben 438.000 Verbraucher nach den Unwettern wieder angeschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Reparaturteams haben aktiv die Folgen des Unwetters beseitigt, das am 28. Oktober in der Ukraine gewütet hat. 438.000 Kunden in den Regionen Kiew, Dnipropetrowsk und Donezk haben wieder Licht, teilte der Pressedienst von DTEK Networks am Montag, den 28. Oktober mit.

„In nur zwei Tagen haben wir 438 Tausend Kunden in Kiew, Dnipropetrowsk und im Donbass das Licht zurückgegeben. Jetzt arbeiten wir weiter an punktuellen Anfragen von Kunden, sowie an der Beseitigung von lokalisierten kleinen Schäden. In den Regionen Donezk und Dnipropetrowsk werden diese Arbeiten durch feindlichen Beschuss erschwert“, heißt es in dem Bericht.

Das Unternehmen stellte fest, dass die Region Kiew aufgrund des schlechten Wetters am meisten gelitten hat. Hier wurden 399 Stromleitungen beschädigt, 9343 Transformatorenpunkte wurden abgeschaltet. Stromingenieure brachten 330.000 Verbrauchern innerhalb von zwei Tagen das Licht zurück.

Nach Angaben von DTEK war die Arbeit in der Region Donezk wesentlich schwieriger. Artillerie- und Raketeneinschläge zwangen die Stromtechniker, ihre Arbeit langsamer voranzutreiben. Trotzdem gelang es ihnen, die Stromversorgung für 63.000 Kunden in 147 Siedlungen wiederherzustellen.

In der Region Dnipropetrowsk war es einfacher, die Stromversorgung wiederherzustellen, sagte das Unternehmen. Am Montagmorgen hatten 45 Tausend Verbraucher wieder Licht. Die Arbeit von mehr als 500 Umspannwerken und 42 Stromleitungen wurde wieder aufgenommen. In 115 Siedlungen gab es wieder Licht.