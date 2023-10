Der Stromverbrauch in der Ukraine ist gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Gestern ist der Stromverbrauch in der Ukraine im Vergleich zum 13. Oktober um 5,4% gestiegen. Und dafür gibt es mehrere Gründe, berichtete Ukrenergo am Dienstag, den 17. Oktober.

„Am Montag, den 16. Oktober, wurde der höchste Verbrauch am Nachmittag um 11:40 Uhr verzeichnet. Er war 5,4% höher als am Freitag, den 13. Oktober“, heißt es in der Erklärung.

Die Tagesdurchschnittstemperatur am 16. Oktober war fast 6°C niedriger als am vorangegangenen Arbeitstag, Freitag, dem 13. Oktober (8°C gegenüber 13,9°C), erklärte der Stromversorger.

„Der Grund (für den sprunghaften Anstieg des Verbrauchs – Anm. d. Red.) ist das Zusammentreffen von zwei Faktoren: eine spürbare Abkühlung im Laufe des Tages und der Beginn der Arbeitswoche“, fügte das Unternehmen hinzu und wies darauf hin, dass heute nur für eine Stunde am Abend Strom aus Moldawien in einer Menge von 10 MWh importiert wird.

Zuvor hatte das Energieministerium Gerüchte über die Anwendung von Blackout-Plänen dementiert. Bislang sind in keiner der Regionen Einschränkungen der Stromversorgung vorgesehen.