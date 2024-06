Die Stromverbrauchsgrenzen in der Ukraine werden gesenkt: Sie versprechen, sie fair zu gestalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Ab dem 24. Juni wird die Strommenge, die für kritische Infrastrukturen benötigt wird, vom verfügbaren Strom in der Ukraine abgezogen. Danach werden die Verbrauchsgrenzen für alle Regionen gleich festgelegt.

Ab dem 24. Juni erhalten kritische Infrastrukturen Vorrang bei der Stromversorgung, und der verbleibende Strom wird gleichmäßig auf die Regionen verteilt, was die Verfügbarkeit von Strom für die Verbraucher verringern kann.

Dies kündigte Jurij Bojko, ein Berater des ukrainischen Ministerpräsidents in Energiefragen, an, berichtet RBC-Ukraine.

„Wir werden die Strommenge, die für kritische Infrastrukturen benötigt wird, von der verfügbaren Elektrizität in der Ukraine abziehen, und mit diesem eingeklammerten Betrag werden wir eine Grenze für jede Region festlegen. Relativ gesehen werden es nicht mehr 80% für jede Region sein, sondern unter Berücksichtigung der kritischen Infrastruktur, die die Verfügbarkeit reduziert, werden es zum Beispiel 70% sein. Aber diese 70% werden für jede Region gelten. Die jeweilige Dauer der Stromausfälle in der Ukraine sollte nivelliert werden“, erklärte der Berater des ukrainischen Ministerpräsidents für Energiefragen.

Bojko zufolge wurde vor kurzem ein Kernkraftwerksblock außer Betrieb genommen, wodurch 1.000 MW in das Stromnetz eingespeist und Stromausfälle am Wochenende vermieden werden konnten. Am Sonntag, den 9. Juni, war es jedoch immer noch notwendig, für eine Stunde Notfallhilfe von den Nachbarn anzufordern.