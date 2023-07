In Sumshchyna explodierte ein Traktor auf einer Mine, doch der Fahrer erlitt nur einen Kratzer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Bezirk Konotop von Sumshchyna hat ein 46-jähriger Traktorfahrer das Schild „Vorsicht Minen“ ignoriert und ist auf einem Sprengkörper explodiert. Darüber berichtet der Pressedienst des Ministeriums für innere Angelegenheiten.

Es wird berichtet, dass der Angestellte des landwirtschaftlichen Unternehmens auf einem Traktor John Deere mit einer Anhängespritze Weizen sprühen wollte.

„Der Traktorfahrer sagte den Ordnungskräften, dass er ein Warnschild mit der Aufschrift „Achtung: Minen“ gesehen habe, fuhr aber trotzdem in ein gefährliches Gebiet in der Nähe des Feldes, um die Arbeit zu verrichten. Wenige Sekunden später gab es eine gewaltige Explosion – das Sprühgerät hatte mit seinem Rad eine Mine getroffen. Der Mann stieg aus dem Traktor aus und sah, dass die Räder und die Karosserie des Sprühgeräts beschädigt waren und sich ein Krater auf dem Boden gebildet hatte. Der Fahrer hat glücklicherweise nur ein paar Kratzer abbekommen“, heißt es in dem Bericht.

Die Polizei rief dringend dazu auf, die Sicherheitsvorschriften für Minen zu befolgen und riet dazu, niemals Schilder, Aufschriften und Markierungen zu ignorieren, die vor den Gefahren von Minenexplosionen warnen.