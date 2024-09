In Sumy wurden alle Einrichtungen des Wasserversorgungsunternehmens stromlos geschaltet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nach einem weiteren russischen Luftangriff auf die Stadt wurden die Einwohner vor Stromausfällen gewarnt. Auch die Probleme mit der Wasserversorgung haben sich verschlimmert.

In Sumy wurden alle Einrichtungen des Wasserversorgungsunternehmens aufgrund russischer Angriffe auf die Infrastruktur stromlos geschaltet. Die Militärverwaltung der Region Sumy warnte die Einwohner vor Stromausfällen.

„Der Feind terrorisiert weiterhin die friedliche Bevölkerung der Region Sumy, indem er kritische Infrastruktureinrichtungen der Region angreift. Heute, am 18. September, haben die Russen erneut einen Luftangriff auf das regionale Zentrum geflogen“, heißt es in der Nachricht.

In diesem Zusammenhang sind Stromausfälle möglich.

Die Rettungsdienste arbeiten daran, die Folgen des feindlichen Angriffs zu beseitigen, teilte die regionale Militärverwaltung mit.

Unterdessen meldete das städtische Unternehmen Gorvodokanal, dass aufgrund eines weiteren Angriffs um 22:03 Uhr alle Einrichtungen des Wasserunternehmens stromlos waren. Derzeit wird die Umstellung auf Not- und Reservestromversorgung durchgeführt. Gorvodokanal versprach, dass die Stadt in einigen Stunden wieder mit Wasser versorgt werden würde, wenn auch mit reduziertem Druck.

Wir erinnern daran, dass das russische Militär gestern Abend mit „Sheds“ Energieanlagen von Sumy angegriffen hat.

Ebenfalls am Vorabend wurde berichtet, dass nach dem nächtlichen Drohnenangriff in der Region Sumy die Energietechniker die Stromversorgung in Konotop vollständig und im Bezirk Sumy zu 80 Prozent wieder aufgenommen haben.