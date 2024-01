Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat den ehemaligen Vorsitzenden der Kommunistischen Partei der Ukraine, Petro Symonenko, auf eine Fahndungsliste gesetzt. Seine Karte ist in der Fahndungsdatenbank des Innenministeriums aufgetaucht.

Das Datum des Verschwindens von Symonenko auf der Karte ist der 19. August 2023.

Symonenko ist in ein Strafverfahren verwickelt, das nach Teil 3 des Artikels 109 (öffentliche Aufrufe zur gewaltsamen Änderung oder zum Umsturz der verfassungsmäßigen Ordnung oder zur Übernahme der Staatsgewalt mit Hilfe der Massenmedien) des Strafgesetzbuches der Ukraine eingeleitet wurde. Am 11. August wurde er zum Verdächtigen erklärt.

Der ukrainische Sicherheitsdienst berichtete, dass er sich während der Besetzung der Region Kiew an die oberste militärische und politische Führung Russlands gewandt hat, um seine „Evakuierung“ zu erreichen.

„Um Simonenko und seine Familie aus dem damals besetzten Dorf Beresowka im Bezirk Makarow zu entfernen, ordnete der Kreml an, eine Abteilung russischer Spezialeinheiten dorthin zu schicken. Bei der Ankunft der russischen Spezialeinheiten in dem ukrainischen Dorf wurden sie von dem ehemaligen ukrainischen Abgeordneten persönlich empfangen und anschließend in seinem eigenen Haus ‚untergebracht‘ und mit Essen versorgt“, berichtete der Sicherheitsdienst der Ukraine der Sicherheitsdienst der Ukraine berichtet.

