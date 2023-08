Syrskyj: Russische Föderation drängt in zwei Richtungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Befehlshaber der Bodentruppen, Olexander Syrskyj, hat erklärt, dass er mit seinen Befehlshabern die Frage einer angemessenen Reaktion auf die russische Offensive in Richtung Lymansk und Kupjansk besprochen hat. Dies berichtet das Militärische Medienzentrum.

Sie besprachen auch die Verbesserung der Effektivität der Brandbekämpfung des Feindes, den Kampf gegen Drohnen verschiedener Typen und die Sicherstellung der Aktionen der Verteidigungskräfte.

„Unter den Bedingungen der Fortsetzung aktiver Offensivaktionen des Feindes in den Richtungen Kupjansk und Lyman stören unsere Truppen täglich seine Pläne, unsere Verteidigung zu durchbrechen, fügen ihm erhebliche Verluste an Personal und Ausrüstung zu und verringern das Offensivpotenzial der feindlichen Truppen. In Richtung Bachmut setzen wir unsere Offensivaktionen fort, Schritt für Schritt befreien unsere Kämpfer unter den Bedingungen des starken feindlichen Widerstands das Gebiet und bringen den Sieg näher“, sagte Syrskyj.